В Петербурге арестовали руководителей по делу о махинациях и взятках в ядерной отрасли

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Максима Семенова и Алексея Чиркова, обвиняемых в крупном мошенничестве и получении взяток. Мера пресечения избрана до 21 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В Петербурге арестовали двух фигурнатов дела о хищениях в ядерной отрасли

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге арестовали двух фигурнатов дела о хищениях в ядерной отрасли

Семенов возглавляет центральную заводскую лабораторию предприятия «ПО „Маяк“», одного из крупнейших российских центров переработки радиоактивных материалов. Чирков является учредителем и генеральным директором компании «НПО „ТехПроГрупп“», работающей по лицензии в сфере оборудования для ядерных установок и радиационных источников.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2022 года обвиняемые действовали в составе организованной группы вместе с двумя сотрудниками лаборатории. Следствие считает, что в рамках контракта между «Маяком» и компанией Чиркова предприятие перечислило более 35,7 млн рублей за работы, которые фактически не были выполнены.

Кроме того, правоохранители полагают, что в период с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года Чирков передал Семенову и его подчиненным имущество общей стоимостью около 4,3 млн рублей. Следствие расценивает это как взятку за заключение контрактов с фирмой Чиркова и беспрепятственную приемку работ независимо от их фактического выполнения.

Оба фигуранта вину не признали и просили суд избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу.

Матвей Николаев