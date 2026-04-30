На Алтае поставщик поддельной нефти получил условный срок за хищение 40 млн руб.

К четырем с половиной годам условно и штрафу в размере 1,5 млн руб. суд Барнаула приговорил поставщика нефтесодержащей продукции, признав его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). В ходе судебного процесса предприниматель возместил ущерб в полном объеме, что было учтено судом при назначении наказания, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

По материалам дела, бизнесмен заключил с двумя предприятиями дорожного хозяйства края контракты на поставку сырой нефти. Заказчикам он завез суррогатную нефтесодержащую продукцию, качество и состав которой не соответствовали требованиям стандартов. На основании документов с ложными сведениями о качестве нефти поставщику были перечислены 21 и 19 млн руб.

