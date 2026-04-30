Беспилотники атаковали Самарскую и Ульяновскую область

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 189 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ, в том числе, над Самарской и Ульяновской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В регионах объявлялся план «Ковер». В аэропортах Самары и Ульяновска на восемь часов вводились ограничения на прием и отправление самолетов. В настоящее время ограничения сняты. Аэровокзалы работают в штатном режиме.

В Курумоче отменен один рейс (в Шарджу) и задержан вылет 11 самолетов (в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Анталью, Хургаду и Шарм Эль Шейх). В Баратаевке задержаны два рейса в Москву.

