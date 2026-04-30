Челябинца осудили за организацию деятельности экстремистской организации

Суд в Челябинске признал виновным 30-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Его приговорили к шести годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Местный житель состоял в религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года была признана экстремистской и ликвидирована. Суд установил, что в 2017-2022 годах челябинец проводил встречи и собрания этой организации, ведя проповеди, побуждал граждан участвовать в ее деятельности. Кроме того, он пропагандировал неполноценность человека, который не относится к религиозной группе, и распространял экстремистскую литературу. Также горожанин не менее 20 раз оплатил в иностранной валюте программное обеспечение для проведения собраний в дистанционном формате.

Фигуранта задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области при содействии одного из подразделений УФСБ России. Помимо основного наказания, челябинцу запретили заниматься деятельностью, связанной с руководством религиозными организациями либо участием в их работе, на шесть лет и назначили ограничение свободы на один год. Местный житель взят под стражу в зале суда.

Виталина Ярховска