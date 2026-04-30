В Челябинске топ-менеджера компании обвиняют в подкупе

СУ СКР по Челябинской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 43-летнего ведущего инженера службы автоматизации систем управления технологическими процессами компании. Его обвиняют в коммерческом подкупе (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, сотрудник фактически выполнял управленческие функции как в компании, так и во взаимозависимой организации, которая обеспечивает бесперебойную работу магистральных нефтепроводов. В 2024 году представитель ООО предложил топ-менеджеру за вознаграждение заключать с обществом договоры на выгодных условиях. Кроме того, дальше менеджер должен был сам выполнять часть работ вместо привлеченной компании. За это сотрудник службы автоматизации компании получил 240 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. По месту жительства и работы фигуранта прошли обыски. Следствие ходатайствовало об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Но Ленинский районный суд Челябинска отправил его под домашний арест до 28 июня 2026 года.

Виталина Ярховска