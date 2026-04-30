Свыше 42 тыс. жителей «тюменской матрешки» могут остаться без света из-за долгов
В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО-Югра и ЯНАО) более 42,7 тыс. жителям могут отключить подачу электричества из-за долгов по ЖКХ, сообщили в АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
Больше всего должников оказалось в Югре — их количество достигло 23,2 тыс., в Тюменской области — около 13 тыс., на Ямале — 6,5 тыс. К концу отопительного сезона количество людей, которым могут отключить электричество за долги, может возрасти.
По закону электроснабжение могут отключить, если задолженность превышает сумму двух месячных нормативов потребления. При этом в случае отключения за повторное подключение придется заплатить 5 тыс. руб. — по сравнению с прошлым годом сумма выросла на 40%.