Экс-глава пермского департамента транспорта стал совладельцем строительной компании

Бывший начальник департамента транспорта администрации Перми Роман Залесинский стал владельцем 80% долей в ООО «Фирма “Трест 12”». Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Компания зарегистрирована в Самаре в 1997 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Как говорится на сайте компании, «Трест 12» участвовал в строительстве нескольких многоэтажных жилых домов, а сейчас выступает в роли застройщика ЖК «Комфорт». Уставный капитал компании составляет 12,7 тыс. руб. В прошлом году выручка составила 7 тыс. руб., чистая прибыль — 769 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Залесинский

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Роман Залесинский

Напомним, Роман Залесинский возглавил департамент транспорта Перми в мае 2018 года. До этого он руководил подведомственным Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» в Пензе. В должности главы пермского департамента транспорта господин Залесинский проработал менее года — в марте 2019-го он покинул ее, и вскоре начальником департамента был назначен Анатолий Путин, возглавляющий ведомство по настоящее время.

После ухода из администрации Роман Залесинский решил заняться бизнесом в Прикамье и выступил соучредителем нытвенского ООО «Центр ИТ-ЛПЭД», которое специализируется на механической обработке металлических изделий. Господину Залесинскому по-прежнему принадлежит 49% в уставном капитале этой компании. В 2023 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Самаре, но в начале этого года ликвидировал ИП.

—