Запущен онлайн-переводчик хакасского языка через сервис «Яндекс-Переводчик». В разработке системы принимали участие сотрудники Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, а также приглашенные специалисты, сообщил в своем Telegram-канале глава Хакасии Валентин Коновалов.

О планах запустить онлайн-переводчик хакасского языка в этом году стало известно в июле 2025-го. Тогда по итогам заседания совета по сохранению и развитию хакасского языка, культуры и этнотуризма сообщалось, что научно-исследовательским институтом было переведено 25 тыс. фраз и выражений. К моменту запуска переводчика планировалось увеличить это число до 100 тыс.

Работа по созданию аудиовизуального фонда хакасского языка началась в феврале 2025 года. Хакасский язык относится к хакасско-алтайской группе восточной ветви тюркских языков. В республике он обладает статусом государственного.

