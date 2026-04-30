Госинспектора Росрыболовства в Кузбассе задержали за взятку в 20 тыс. рублей

В Кузбассе правоохранители задержали госинспектора территориального управления Федерального агентства по рыболовству. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — восемь лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, фигурант дела с 1 по 31 июля 2024 года получил 20 тыс. руб. от начальника коммерческой организации, занимающейся добычей и переработкой угля. Взамен, считают правоохранители, сотрудник управления не стал привлекать компанию к административной ответственности за нарушение специального режима в водоохранной зоне.

Решается вопрос об избрании госинспектору меры пресечения.

Александра Стрелкова