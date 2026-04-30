10 стран Европы создадут объединенные военно-морские силы

Великобритания и еще девять стран Европы договорились создать объединенные военно-морские силы «для сдерживания будущих угроз со стороны России» на севере континента, сообщил глава британского военно-морского флота генерал Гвин Дженкинс. Он уточнил, что многонациональные морские силы будут действовать в качестве «дополнения к НАТО».

Как передает The Guardian, заявление о намерении создать объединенные ВМС подписали Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, страны Балтии и Нидерланды. Целью новых военно-морских сил станет совместная подготовка и обучение. В случае необходимости управляться многонациональные ВМС будут из штаба британских вооруженных сил.

По словам Гвина Дженкинса, создание многонациональных морских сил позволит в случае начала боевых действий «обладать реальными возможностями, реальными планами ведения войны и реальной интеграцией».

The Guardian уточняет, что США в состав объединенных ВМС не войдут. При этом рассматривается возможность участия Канады в объединении.

Влад Никифоров