Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве НПЗ

Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщили в посольстве РФ. В апреле стороны обсудили поставки в Мьянму российских нефтепродуктов, в том числе сжиженного природного газа (СПГ).

«О технических аспектах сейчас ведутся переговоры между участниками этого проекта»,— сообщили представители посольства газете «Известия».

В посольстве отметили, что нынешние мощности Мьянмы покрывают лишь 2–3% внутреннего спроса на переработку сырой нефти.

Кроме того, Москва и Нейпьидо прорабатывают совместные инициативы в сфере малой гидроэнергетики и ветрогенерации, которые планируется реализовывать при участии госкорпорации «Росатом».