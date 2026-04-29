Полиция в Волжском ищет похитителя кулича на проспекте Ленина

В Волжском полицейские начали проверку после кражи части пасхальной композиции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Инцидент произошел на проспекте Ленина напротив ЦУМа. Неизвестный повредил конструкцию и похитил один из ее элементов — кулич.

Видеозапись с места происшествия полиция выявила самостоятельно при мониторинге интернета. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Нина Шевченко