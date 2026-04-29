В Волгоградской области поднялись цены на «Корвалол», «Валидол» и анальгетики

Цены на «Корвалол» и «Валидол» подскочили в Волгоградской области. Рост составил 0,74% и 0,45% соответственно. Цена текущей регистрации на 27 апреля составила 52,89 руб. за 25 мл «Корвалола» и 60,84 руб. за 10 таблеток «Валидола», сообщил Волгоградстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

В облцентре цена на «Корвалол» поднялась на 1,16% — 53,18 руб., на «Валидол» снизилась на 0,1% (65,74 руб.). В Камышине наблюдается снижение цен на «Корвалол» на 0,77%, там капли стоят 54,58 руб. за 25 мл. «Валидол» же там подорожал на 3,43% до 47,98 руб. за 10 таблеток. В Михайловке цены на «Корвалол» и «Валидол» не изменились — 48,64 руб. и 46,09 руб. соответственно.

Изменения цен коснулись и анальгетиков. В регионе пачка «Пенталгина» (24 таблетки) подорожала на 0,17% (285,04 руб.), упаковка «Нимесулида» (10 таблеток) — на 0,19% (145,95 руб.). В Волгограде цена на «Пенталгин» выросла только на 0,04% до 282,02 руб., на «Нимесулид» осталась неизменной — 146,30 руб.

В Камышине оба НПВС подорожали на 0,81%. Цена за «Пенталгин» достигла 291,42 руб., на «Нимесулид» — 152,57 руб. В Михайловке рост цен на «Пенталгин» составил 0,18% (296,26 руб.), на «Нимесулид» — 0,63% (134,44 руб.).

Нина Шевченко