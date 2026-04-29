Арбитраж рассмотрит коллективный иск к транспортной группе «Монополия» на 7,18 млрд рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству коллективный иск владельцев облигаций «Монополии» — головной компании одноименной транспортно-логистической группы со штаб-квартирой в городе на Неве. Общий объем требований составляет 7,18 млрд рублей, включая 6,75 млрд рублей основного долга, а также купонные выплаты и проценты за пользование чужими средствами. Предварительное заседание по делу назначено на 8 июля, пишет РБК.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Иск подала компания «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», которая представляет интересы держателей дефолтных облигаций. В заявлении указано, что «Монополия» не раскрыла параметры реструктуризации задолженности и уведомила о признаках банкротства как у головной структуры, так и у дочерних компаний.

Ранее группа неоднократно заявляла о планах реструктурировать облигационный долг. Но сроки публикации условий переносились несколько раз — сначала на январь, затем на конец февраля и позднее на 15 марта. Конкретные параметры реструктуризации до сих пор не представлены.

Первые признаки финансовых трудностей у компании появились в декабре 2025 года, когда «Монополия» допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций. Позднее он был признан полноценным дефолтом после того, как инвесторы не получили выплаты на сумму 260 млн рублей.

Матвей Николаев