Пассажирский автобус в Ленобласти улетел в кювет

На 78-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Ручьи» в Ломоносовском районе Ленинградской области пассажирский автобус «ПАЗ» вылетел в кювет. Прокуратура начала проверку происшествия, сообщили в надзорном ведомстве.

В Ленобласти пассажирский автобус улетел в кювет

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением из-за технических неисправностей. Попавший в аварию «ПАЗ» принадлежал ООО «Пальмира». Компания занимается регулярной перевозкой пассажиров.

Матвей Николаев