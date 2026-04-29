Пассажирский автобус в Ленобласти улетел в кювет
На 78-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Ручьи» в Ломоносовском районе Ленинградской области пассажирский автобус «ПАЗ» вылетел в кювет. Прокуратура начала проверку происшествия, сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением из-за технических неисправностей. Попавший в аварию «ПАЗ» принадлежал ООО «Пальмира». Компания занимается регулярной перевозкой пассажиров.