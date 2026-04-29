Бывший замгубернатора Томской области Николай Руппель стал врип главы округа ДНР
Бывший замгубернатора Томской области Николай Руппель назначен на пост временно исполняющего полномочия (врип) главы Ясиноватского муниципального округа ДНР. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.
Господин Руппель будет находиться в качестве врип на этой должности «до дня избрания главы муниципального образования», сказано в документе. Указ вступил в силу 29 апреля.
С августе 2025 года должность главы Ясиноватского муниципального округа республики в качестве врио занимал Александр Пеняев. С 28 апреля он был освобожден от исполнения соответствующих полномочий.
Николаю Руппелю 61 год. Он окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Строительство». С 2013-го по 2018 год занимал должность замглавы Тобольска, после этого возглавлял калужский фонд капремонта многоквартирных домов Калужской области. В период с сентября 2022 года по ноябрь 2024-го был заместителем губернатора Томской области, после чего покинул этот пост по собственному желанию.