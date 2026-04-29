В Ростове ликвидировали последствия обрушения шпиля на Большой Садовой

В Ростове-на-Дону на улице Большая Садовая, 43/32 завершили работы по ликвидации последствий обрушения шпиля ротонды. Об этом сообщила глава администрации Ленинского района города Юлия Мищук в своих соцсетях.

По данным властей, демонтажные работы полностью завершены, все нависающие элементы убраны. Территория объекта расчищена, ограждение снято. Дальнейший мониторинг безопасности конструкции возьмет на себя управляющая компания ООО «УК «Мир вашему дому». В ближайшее время организация предоставит информацию о сроках реставрации объекта культурного наследия.

Константин Соловьев