Один человек погиб в ДТП с тремя фурами и легковушкой под Волгоградом

Вечером 29 апреля на федеральной трассе в Волгоградской области произошло жесткое столкновение трех тягачей и легкового автомобиля. ДТП случилось на 618-м км дороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград», в промежутке между селами Горноводяное и Стрельно-Широкое, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: кадр из видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Один водитель погиб, есть раненые. Для координации действий силовиков на место выехал исполняющий обязанности прокурора Дубовского района Станислав Меденцов.

Движение по трассе полностью перекрыто на время аварийно-восстановительных работ. Образовалась большая пробка: по направлению к Волгограду автомобили стоят почти 10 км, в сторону Саратова — около 5 км.

По данным МЧС, горение ликвидировано на 50 кв. м. Один человек госпитализирован.

Нина Шевченко