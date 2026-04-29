«Бессмертный полк» в Новгородской области пройдет в онлайн-формате

В Новгородской области акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в дистанционном формате. Такое решение приняли на заседании региональной антитеррористической комиссии, сообщили в оргкомитете акции.

Как уточнили в пресс-службе правительства области, онлайн-формат выбран по аналогии с рядом других российских регионов.

Прием заявок для участия уже открыт. Жители региона могут разместить фотографии своих родственников — участников войны — на официальном сайте проекта. Онлайн-шествие стартует 9 мая в 12:00 по местному времени. Подать заявку можно до 6 мая включительно.

Матвей Николаев