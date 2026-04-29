В Ульяновске в один день двое разных мужчин обокрали своих подруг

В среду полиция Ульяновской области сообщила о двух похожих кражах, совершенных в разных районах города. В обоих случаях мужчины обокрали своих подруг, к которым приходили в гости.

Первая кража была совершена в Заволжском районе Ульяновска. Ночью во время патрулирования сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного мужчину, который нес ноутбук, но, заметив патрульный автомобиль, стал прятать гаджет под куртку и попытался скрыться. Гражданина задержали для выяснения личности. Оказалось, это 34-летний, ранее судимый житель областного центра. Сначала он пояснял, что несет ночью ноутбук в ремонт, но затем сознался, что находился в гостях у знакомой и, уходя домой, похитил принадлежащий ей гаджет. В дальнейшем похищенное планировал реализовать. Позже потерпевшая подтвердила факт хищения ноутбука стоимостью 50 тыс. руб. По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 158, до пяти лет лишения свободы).

Второй случай произошел в Ленинском районе Ульяновска. В полицию обратилась 37-летняя женщина с заявлением о том, что с ее счета украдены деньги. Она рассказала, что к ней в гости приходил ее 37-летний знакомый, с которым они совместно распивали спиртные напитки, а когда алкоголь закончился, мужчина вызвался сходить в магазин за новой партией. Для оплаты покупок женщина передала ему свой мобильный телефон, на котором был подключен мобильный банк, и сообщила пароль доступа к приложению. Однако знакомый вместо приобретения алкоголя перевел с ее счета 50 тыс. руб. на банковскую карту своего приятеля. Вскоре его задержали, и он признался в преступлении. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск