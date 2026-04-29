Ангар, еще ангар

Арбитражный суд Пермского края начал рассматривать иск ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» к АО «Международный аэропорт Пермь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». По мнению истца, на земельном участке, переданном пермскому аэропорту в аренду, был неправомерно возведен временный ангар. Сейчас там размещаются самолеты, которые выполняют рейсы в интересах нефтяников. ФГУП указало, что земля находится в федеральной собственности, разрешения на размещение объекта оно не давало. Представители пермской компании предлагают урегулировать спор мирно, нефтяники и аэропорт готовы перенести ангар на другой участок.



Заявление к АО «Международный аэропорт Пермь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» направило ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» в марте этого года. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены Федеральное агентство воздушного транспорта, ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» и теруправление Росимущества в Пермском крае.

Как выяснилось в ходе предварительного заседания, ФГУП считает, что в границах земельного участка, который находится в федеральной собственности, был неправомерно установлен быстровозводимый пневмоангар. Это сооружение используется для нужд нефтяников. Сам участок с 2023 года находится в аренде у пермского аэропорта. По данным истца, разрешения на размещение объекта федеральное предприятие не выдавало. В связи с этим Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) требует освободить земельный участок.

Напомним, в 2024 году стало известно, что авиакомпания «ЛУКОЙЛ-Авиа» начала выполнять нерегулярные рейсы из Большого Савино в интересах пермских нефтяников. Пневмоангар используется для размещения и обслуживания ее воздушных судов. Перевозки выполняются на турбовинтовых Beechcraft King Air 350i. В парке авиакомпании, согласно открытым данным, два самолета этого типа. Судя по данным сервиса Flightradar, преимущественно полеты совершаются в Усинск и Ухту.

Представитель пермского аэропорта отметил, что уже занимается вопросом переноса ангара на другой земельный участок, ближе к зданию аэровокзала, который принадлежит АО. По его словам, использование пневмоангара весьма проблематично из-за проведения реконструкции перрона. В ходе процесса выяснилось также, что ангар был установлен по договоренности между нефтяниками и аэропортом для укрытия воздушных судов, при этом «официальные соглашения» не заключались.

О намерении урегулировать вопрос сообщили и нефтяники. По их словам, пермская компания была готова сделать это еще в досудебном порядке. «Мы были готовы рассмотреть возможность субаренды, выплаты компенсации, то есть вполне коммерческих отношений»,— отметил представитель пермской компании. Сейчас владелец ангара готов перенести его в другое место. Еще до начала процесса в адрес ФГУП было направлено письмо с описанием плана мероприятий по освобождению участка от спорного объекта. Окончание работ по его перемещению запланировано на 30 июня текущего года. Именно такой срок в заявлении указал истец. Кроме этого, до 15 июля ответчик намерен организовать уборку мусора, планировку, выравнивание и нанесение плодородного грунта на освобожденном участке.

В итоге стороны пришли к выводу, что есть смысл обсудить возможность мирового соглашения. Представитель администрации гражданских аэродромов добавил, что ФГУП вообще может отказаться от иска, если его требования будут выполнены в установленные сроки. Основное судебное заседание назначено на 20 июля текущего года.

Анастасия Леонтьева