В ближайшие три года доля «умных» новостроек в Ростове достигнет 5%

Доля «умных» жилых комплексов в Ростове-на-Дону в ближайшие три года вырастет до 5%. Об этом генеральный директор ООО «Цифробот» и IT-продюсер Алексей Крицкий рассказал «Ъ-Ростов» на деловой сессии «Умный ЖК: между хайпом и реальной экономикой».

По данным компании, большая часть ЖК в мегаполисе уже использует «умные технологии»: мобильные приложения для открытия калитки, видеодомофоны в смартфоне, датчики протечки и управление светом через «умную колонку». «Но для девелопера и УК все это лишь „маркетинговый шум“ и чистый расход. Это не делает дома „умными“ с точки зрения экономики. Настоящий умный дом имеет систему, где инженерные узлы „разговаривают“ друг с другом и с „электронным мозгом“, который моментально видит любое отклонение, формирует корректирующие действия и ставит задачи персоналу. Таких жилых объектов в Ростове-на-Дону еще нет»,— уверен господин Крицкий.

В качестве примера он привел жилые и коммерческие объекты на Урале, где уже используется новый стандарт управления недвижимостью ПОМКА (планирование, организация, мотивация, контроль, анализ). Эксперт заметил, что ростовскому рынку недвижимости необходимо применять аналогичные технологии для ликвидации разрыва между тем, что указывают управляющие компании в отчетах, и тем, что происходит в реальности.

«Только когда компании начнут видеть свои ошибки и моментально их устранять, здания действительно станут умными. В ближайшие два-три года доля “умных” ЖК в Ростове-на-Дону может увеличиться до 5%. Это время необходимо для окончательного понимания, что эксплуатация — это не социальная нагрузка, а стратегическое управление капиталом», — заключил эксперт.

Мария Иванова