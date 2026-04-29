Жительница Ульяновска отдала мошенникам 3 млн рублей

Полиция Ульяновской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщило в среду УМВД РФ по Ульяновской области.

По данным полиции, в среду, 29 апреля в дежурную часть отдела полиции Железнодорожного района Ульяновска обратилась местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Выяснилось, что мошенники предложили по телефону женщине оказать помощь в оформлении документов для смены места регистрации, для чего попросили продиктовать пришедший ей в СМС-сообщении код. Не подозревая обмана, женщина продиктовала код, после чего ей стали поступать звонки от якобы представителей разных государственных структур, сообщавших о том, что, продиктовав код, она якобы помогла мошенникам взломать ее личный кабинет на портале «Госуслуги». В реальности это была стандартная инсценировка мошенников с целью напугать будущую жертву, чтобы затем подвергнуть ее дальнейшему обману. Поддавшись на уловки звонивших, потерпевшая поверила мошенникам, что необходимо «обезопасить» свои сбережения и, последовав их рекомендациям, перевела с помощью банкомата банкомата на обозначенные мошенниками счета 2,7 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск