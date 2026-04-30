В Черноземье 1 мая будет дождливо, до +10°C

В пятницу, 1 мая, жителей Черноземья ожидает переменная облачность, во всех областях возможны дожди. Температура будет варьироваться от +1°C до +10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +6°C, днем поднимется до +10°C, вечером немного опустится до +8°C, а к ночи похолодает до +1°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже также утром будет +6°C, днем — до +9°C, вечером температура составит +7°C, а ночью опустится до +3°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +5°C, днем он поднимется до +9°C, вечером немного опустится до +7°C и еще до +2°C к ночи. Ветер до 4 м/с.

В Липецке аналогично утром температура воздуха составит +5°C, днем потеплеет до +9°C, вечером будет +7°C, а ночью понизится до +2°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром будет +5°C, днем — +9°C, к вечеру температура опустится до +8°C, а ночью — до +3°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове температура также будет колебаться в течение дня от +5°C до +9°C, а ночью похолодает до +2°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова