Донские студенты за три месяца взяли более 62 млн рублей в кредит на обучение

За первые три месяца года студенты Ростовской области взяли около 50 кредитов на обучение на общую сумму 62 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего в южных регионах и СКФО в первом квартале 2026 года студенты оформили более 500 займов на обучение на общую сумму 435 млн руб. Объем выданных кредитов в этом году превысил прошлогодний показатель за аналогичный период на 31%.

Чаще всего образовательные кредиты с господдержкой выбирали жители Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Ставрополья – 181, 69 и 61 кредит соответственно. При этом на Кубани оформили договоры на сумму 148 млн руб., в Кабардино-Балкарии – 54 млн руб., а в Ставропольском крае – 46 млн руб.

«2025 год стал пиковым по спросу на оформление образовательного кредита, и есть основания полагать, что в текущем году интерес к такому виду кредитования не снизится»,— прокомментировала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева, ее слова приводятся в сообщении.

Мария Иванова