Азербайджанцу аннулировали брак с 62-летней жительницей Ульяновской области

Суд по иску прокурора Новоспасского района Ульяновской области признал недействительным брак 50-летнего гражданина Азербайджана и 62-летней жительницы Ульяновской области, сообщила в среду прокуратура региона.

По данным ведомства, прокуратура Новоспасского района в ходе проверки исполнения миграционного законодательства установила, что в июне 2024 года в результате заключения иностранцем брака с гражданкой России приезжий приобрел право на обращение в спецорганы за получением разрешения на временное проживание на территории РФ без учета квоты.

Однако проверка показала, что «супруги» совместно не проживали, общих детей не имеют, совместного хозяйства не вели, «а истинной целью данной фиктивной женитьбы явилось приобретение мигрантом гражданства Российской Федерации в льготном порядке». Суд согласился с доводами прокурора, и актовая запись о браке решением суда была аннулирована.

Андрей Васильев, Ульяновск