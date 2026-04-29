Волгоградская область вошла в топ-3 ЮФО по выпечке хлеба

Волгоградская область вошла в тройку лидеров ЮФО по выпечке хлеба. Об этом сообщили в администрации губернатора.

По итогам 2025 года регион произвел 69 тыс. тонн хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Свыше 63 тыс. тонн приходится на хлеб недлительного хранения, который выпускают 126 местных предприятий. Еще 20 компаний специализируются на долгосрочных кондитерских изделиях (печенье, пряники) — более 3,6 тыс. тонн.

80% продукции дают Волгоград, Волжский и Среднеахтубинский район. Лидером отрасли стало АО «Хлебозавод № 5» (26 тыс. тонн, 41% рынка). На втором месте ООО «ПК ХлебНаш» (17,5 тыс. тонн, 28%), замыкает тройку ЗАО «Тандер» (2,8 тыс. тонн, 5%).

Нина Шевченко