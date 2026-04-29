Вестибюли метро Петербурга пока оставят без городского Wi-Fi

В Санкт-Петербурге зону городской сети Wi-Fi пока не будут распространять на вестибюли метрополитена. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев.

В вестибюлях метро Петербурга пока не будут устанавливать бесплатный городской Wi-Fi

В вестибюлях метро Петербурга пока не будут устанавливать бесплатный городской Wi-Fi

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В вестибюлях метро Петербурга пока не будут устанавливать бесплатный городской Wi-Fi

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее парламентарий предложил Смольному вместе с городской подземкой подключить вестибюли метро к бесплатной городской сети Wi-Fi. Он отмечал, что этот шаг был бы уместен на фоне перебоев в работе мобильного интернета.

Сейчас же сеть Wi-Fi работает только в вагонах поездов метро.

«Расширять зону Wi-Fi пока сочли "избыточным"»,— написал господин Цивилев в своем Telegram-канале.

Матвей Николаев

