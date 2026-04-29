Юрий Келин лишился должности главврача ульяновской ЦК МСЧ

В минувший вторник со своего поста был уволен главврач Центральной клинической медико-санитарной части им. Егорова Юрий Келин.

Как отмечают в медицинском сообществе, «известие совершенно неожиданное», поскольку Юрий Келин как главврач и специалист пользуется уважением среди коллег. Региональный минздрав никаких официальных сообщений по этому поводу не размещал. В пресс-службе минздрава передали «Ъ-Волга» комментарий министра здравоохранения региона Марии Шалягиной, пояснившей, что решение об освобождении от должности Юрия Келина принято «в связи с многочисленными финансовыми нарушениями», выявленными в ходе проверки ЦК МСЧ органами надзора. В минздраве также сообщили, что исполнение обязанностей возложено на заместителя главврача по медицинской части Екатерину Сотникову «до назначения руководителя в установленном законом порядке». Давать пояснения, за какие конкретно нарушения уволен главврач, в региональном минздраве отказались.

Председатель региональной медицинской палаты Валентина Караулова от комментариев по поводу отставки Юрия Келина также отказалась.

Узнать мнение о ситуации самого Юрия Келина не удалось. В среду по своему телефону он был недоступен.

Юрий Келин окончил в 1999 году УлГУ по специальности «лечебное дело», специализация — «терапия». Начинал работу в ведомственном здравоохранении старшим санитарным врачом. Участвовал в контртеррористических операциях, ветеран боевых действий. Имеет награды МВД и МЧС. В течение 15 лет работал терапевтом поликлиники № 2 и женской консультации ЦКМСЧ. С 2017 года по июль 2020 года — замглавврача областной наркологической больницы. С 2020 года возглавлял ЦК МСЧ. В сентябре 2023 года был избран депутатом регионального заксобрания по спискам ЕР, но в конце марта 2024 года получил предложение губернатора возглавить региональный минздрав, в связи с чем 9 апреля сложил депутатские полномочия. В июне 2024 года стало известно, что Юрия Келина не утвердили в должности министра и он вернулся на пост главврача ЦК МСЧ.

Зампред комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный сказал «Ъ-Волга», что был удивлен известием об отставке Юрия Келина: «С профессиональной точки зрения, к нему претензий было гораздо меньше, чем ко многим остальным главврачам, которых сейчас никто не трогает».

Собеседник «Ъ-Волга» из медицинского сообщества заметил «Ъ-Волга», что в регионе нередко посты главврачей используются в качестве политической разменной карты, и не исключено, что этот пост под кого-то готовят.

Член профильного комитета регионального заксобрания Марина Беспалова в беседе с «Ъ-Волга» сказала, что намерена выяснить причины увольнения главврача ЦК МСЧ. «Но могу отметить, что как руководитель он соответствует должности, которую занимал, это сильный и грамотный специалист. На фоне страшного дефицита руководителей в сфере здравоохранения региона такое увольнение не дает плюсов региональному минздраву. Подобные частые смены главврачей ни к чему хорошему не ведут. Терять еще одного сильного руководителя неправильно. У нас уже было снято со своих постов несколько главврачей — они теперь работают в других регионах в более крупных клиниках, в том числе в Санкт-Петербурге и в Москве, и они ценятся там. А у нас скамейка запасных пуста. К грамотным специалистам и руководителям надо относиться как к золотому фонду. У каждого могут быть ошибки. Не ошибается тот, кто не работает. Надо уметь работать с ними и устранять причины, способствующие ошибкам или нарушениям. А так возникает вопрос: а судьи кто? Давайте тогда разберем каждого и посмотрим, у кого какие скелеты в шкафах», — сказала депутат.

Сергей Титов, Ульяновск