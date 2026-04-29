Черноземье 29.04.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 30 апреля Австралийский доллар 53,6295 Английский фунт 101,0738 Белорусский рубль 26,5252 Гонконгский доллар* 95,7185 Дирхам ОАЭ 20,3895 Доллар США 74,8806 Евро 87,7771 Индийская рупия** 78,9988 Казахстанский тенге** 16,3777 Канадский доллар 54,7453 Китайский юань 10,9535 СДР 102,5370 Сингапурский доллар 58,6425 Турецкая лира* 16,6361 Украинская гривна* 16,9867 Шведская крона* 80,6199 Швейцарский франк 94,8456 Японская иена** 46,9500 *За 10. **За 100.