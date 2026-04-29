В «Школе 800» продлили контракт с директором и утвердили программу развития

Правительство Нижегородской области продлило контракт с директором АНОО «Школа 800» Марком Сартаном на пять лет. В образовательной организации подвели итоги предыдущих трех лет работы и утвердили программу развития на 2026-2029 годы.

Директор «Школы 800» Марк Сартан

Программа развития на три учебных года фиксирует перечень показателей по четырем целевым ориентирам: достижение образовательных результатов учениками, создание привлекательных условий для педагогов, опыт и методики школы, а также развитие благополучной образовательной среды.

Так, результаты ЕГЭ по математике и русскому языку к 2029 году должны быть на 10 баллов выше средних по региону, а в топ-20 вузов России или в вузы-партнеры должны поступить не менее 21% выпускников 11 классов.

Галина Шамберина