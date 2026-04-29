Петербуржца обвиняют в оправдании терроризма в интернете

Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу предъявил местному жителю обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Мужчина разместил в одной из социальных сетей соответствующий комментарий под постом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Задержан 53-летний петербуржец, которому предъявлено обвинение

Задержан 53-летний петербуржец, которому предъявлено обвинение

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Задержан 53-летний петербуржец, которому предъявлено обвинение

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний петербуржец, которому предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В СКР по Санкт-Петербургу напомнили, что за публичное оправдание терроризма грозит штраф или лишение свободы от двух до пяти лет.

Карина Дроздецкая

