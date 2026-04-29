FT: китайский инвестфонд CIC хочет продать свою долю аэропорта Хитроу

Китайский инвестфонд Chinese Investment Corporation (CIC) рассматривает возможность продажи принадлежащих ему 10% лондонского аэропорта Хитроу. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Фото: Luke MacGregor / Reuters

FT сообщает, что еще в конце 2025 года CIC провел несколько встреч с финансовыми консультантами, с которыми обсуждалась возможность выхода из капитала аэропорта. Однако окончательное решение пока не принято. Инвестфонд купил акции аэропорта в 2012 году.

По данным источников, возможный уход фонда связан с намерением Хитроу построить третью взлетно-посадочную полосу. Хотя об этих планах говорят с 2000-х годов, в последнее время обсуждение активизировалось. В прошлом году министр финансов Великобритании Рейчел Ривз заявила, что третья ВПП в Хитроу может быть построена к середине 2030-х. Руководство аэропорта собирается потратить на строительство £33 млрд ($44,5 млрд).

По данным источников, в CIC считают, что такие затраты могут свести на нет экономическую целесообразность расширения аэропорта. FT также отмечает тот факт, что в последние годы деловая среда в Великобритании стала менее благоприятной для китайских компаний.

В CIC и руководстве Хитроу не прокомментировали информацию FT.

Яна Рождественская