Экс-министра сельского хозяйства Удмуртии Юдина обвинили в превышении полномочий

Индустриальный райсуд Ижевска принял решение заключить под стражу бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаила Юдина. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК, до 10 лет лишения свободы), сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Следствие считает, что обвиняемый, будучи министром, в октябре—декабре 2024 года «инициировал перераспределение бюджетных ассигнований» и подготовил документы для предоставлении субсидии в размере 41 млн руб. на покрытие затрат в рамках инвестпроекта неназванного акционерного общества.

Обвиняемый и его защитник просили не изолировать подсудимого от общества. Суд принял решение отправить Михаила Юдина под стражу до 21 июня.

20 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что Михаила Юдина обвинили в хранении наркотиков в значительном размере (ст. 228 УК, до трех лет лишения свободы). Полицейские задержали экс-министра 14 апреля на трассе в Завьяловском районе. По данным МВД, он находился под наркотиками за рулем автомобиля Belgee. Внутри транспорта обнаружили марихуану. У него дома провели обыск: всего было изъято свыше 10 г каннабиса.

Бывший министр признался в употреблении наркотиков. Также на него было оформлено два административных протокола — за хранение наркотиков без цели сбыта (ст. 6.8 КоАП) и отказ от медосвидетельствования (ст. 6.9 КоАП). Кроме того, экс-министра обязали пройти лечение от наркомании и лишили водительских прав.

Михаил Юдин возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии с февраля 2022-го по май 2025 года. В отставку министр ушел по собственному желанию. С января 2026-го он является врио гендиректора организации по воспроизводству крупного рогатого скота «Удмуртплем».