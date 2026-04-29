Неэффективные расходы бюджета Ставрополья выросли в 12 раз

Рост неэффективных расходов в бюджете Ставрополья стал ключевым итогом проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) края за 2025 год. Как выяснил “Ъ-Кавказ”, аудиторы зафиксировали увеличение таких трат до 613,9 млн руб. против примерно 50 млн руб. годом ранее — более чем в 12 раз.

При этом общий объем финансовых нарушений снизился: с 3,91 млрд руб. в 2024 году до 1,46 млрд руб. в 2025-м. Существенно изменилась и их структура. Если ранее 95,2% нарушений приходилось на бухгалтерский учет и отчетность — в том числе из-за масштабной корректировки показателей более чем на 3,5 млрд руб., — то теперь их доля сократилась до 57,6%. Одновременно вырос удельный вес проблем, связанных с закупками и исполнением бюджета.

Общий объем проверенных средств увеличился более чем в шесть раз — до 157,35 млрд руб. Основное внимание КСП сосредоточила на государственных программах, национальных проектах, а также инфраструктурных и социальных направлениях.

Наибольший вклад в рост неэффективных расходов внесли нацпроекты и инфраструктура — свыше 557 млн руб. Аудиторы фиксировали отклонения от проектной документации, срывы сроков и расхождения между фактическими и заявленными результатами.

Значительный объем нарушений выявлен и в сфере госзакупок — на 315,4 млн руб. Основные претензии касаются формирования цены контрактов и контроля их исполнения. Крупные суммы также зафиксированы на уровне муниципалитетов: в Благодарненском округе — 498,6 млн руб., в Ессентуках — 332,5 млн руб.

В рамках реализации государственных программ нарушения в сфере занятости превысили 143 млн руб., по национальным проектам — 665,9 млн руб. Дополнительно КСП оценила неэффективные расходы в этой сфере в 557,5 млн руб., значительная часть которых приходится на дорожную и инфраструктурную отрасли.

По итогам проверок в правоохранительные органы направлено 64 материала против 42 годом ранее, однако число возбужденных уголовных дел сократилось до одного. При этом усилилось административное реагирование. В бюджет возвращено 194,7 млн руб., еще более 509 млн руб. приведено в соответствие.

По оценке доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве РФ Сергея Толкачева, выявленные данные свидетельствуют о смене модели бюджетного контроля — с акцентом на эффективность крупных государственных расходов. Ключевым риском, по его словам, становится недостижение заявленных результатов госпрограмм и нацпроектов.

Подробнее читайте в материале «Аудиторы недосчитались эффективности»

Роман Лаврухин