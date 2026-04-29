Поликлиника в Панинском районе Воронежской области готова почти на 80%

На финишную прямую выходит процесс строительства новой поликлиники в Панинском районе Воронежской области, сообщил 29 апреля глава региона Александр Гусев. По информации, опубликованной в Telegram-канале губернатора, готовность объекта на сегодняшний день составляет 78%.

Строители уже установили окна и завершают устройство перехода между корпусами. Ведутся инженерные и отделочные работы. Медицинское учреждение рассчитано на 210 посещений в смену. В поликлинике будет 23 кабинета, проектом продумана маршрутизация пациентов и логика оказания медпомощи.

«Мы уделяем большое внимание модернизации первичного звена здравоохранения, потому что это — основа поддержания здоровья, долгожительства и демографического роста. Таким образом мы формируем, по сути, новую модель жизни на территории региона, когда доступность и качество государственных социальных услуг перестают зависеть от статуса населенного пункта»,— написал Александр Гусев.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что контракт на строительство поликлиники в Панино в 2024 году заключили с ООО «ЖБИ-Капстрой». Компания снизила начальную цену подряда с 347 до 310,5 млн руб. В середине апреля того же года первый аукцион по выбору подрядчика был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта тогда составляла 346,1 млн руб.

Денис Данилов