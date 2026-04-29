Губернатор Вологодской области Филимонов предложил возродить стахановское движение

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов планирует возродить стахановское движение в регионе. Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства Вологодской области, мера должна привести к социально-экономическому прогрессу.

Глава региона подчеркнул, что нужно уделить особое внимание состязательности, которая вдохновит молодежь

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Филимонов озвучил свою инициативу в ходе церемонии вручения нагрудных знаков к почетному званию «Человек труда Вологодской области». По его словам, власти региона будут использовать лучшие советские наработки и современные корпоративные KPI.

Глава области также подчеркнул, что нужно уделить особое внимание состязательности, которая вдохновит молодежь.

