Роспотребнадзор не выявил превышения загрязняющих веществ в воздухе после атаки БПЛА

Губернатор Дмитрий Махонин провел оперативный штаб с участием представителей силовых ведомств и членов правительства Пермского края, сообщил глава региона в телеграм-канале. Господин Махонин рассказал, что заслушал доклады по вопросам безопасности жителей и экологической обстановке после атаки беспилотника на одно из промпредприятий в Пермском муниципальном округе. «Специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг качества атмосферного воздуха. Превышений загрязняющих веществ не зафиксировано. Угрозы для жителей и окружающей среды нет», - пояснил губернатор. Сейчас специалисты продолжают ликвидацию последствий удара, в том числе и возгорания.