Реналь Мязитов остался должен

Процедура банкротства бывшего руководителя Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова завершена определением Арбитражного суда Самарской области. Основным кредитором бывшего чиновника в рамках дела о несостоятельности было региональное министерство строительства с суммой требования в размере 59,2 млн руб. Задолженность образовалась после того, как Реналя Мязитова признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В ходе процедуры реализации имущества кредитору удалось вернуть только 0,51% от суммы долга — 306 тыс. руб., полученные от продажи автомобиля. По словам юристов, завершение банкротства не означает, что долг перед минстроем списан.

Согласно определению суда о завершении процедуры банкротства Реналя Мязитова, у него больше нет имущества, за счет которого можно было бы рассчитаться с кредитором — региональным министерством строительства. Процедура банкротства Реналя Мязитова стартовала в начале 2024 года. Долг перед областным минстроем образовался после того, как экс-руководителя СОФЖИ признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Один из эпизодов уголовного дела был связан со сносом бывшего военного городка № 3 на участке ул. Николая Панова в центре Самары. Как выяснили следователи ГСУ ГУ МВД по Самарской области, услуги по демонтажу зданий СОФЖИ оплатил подрядчику — ООО «СК „Евроальянс“» — два раза. Ущерб минстрою оценили в размере 59,2 млн руб. Участок на ул. Николая Панова после возникновения уголовного дела минстрой передал ДК «Древо» Николая Чудаева.

Два других эпизода касались покупки земельного участка площадью 3 га бывшего «Самарского завода клапанов» по завышенной цене и передачи прав на земельный участок площадью 62 га в Автозаводском районе Тольятти ООО «Прибрежный парк», собственниками которого помимо фонда выступали ООО «Сибирское песчаное карьероуправление» и ООО «Управляющая компания „РосРазвитие Сибирь“». Как установило следствие, чиновник, введя землю в уставной капитал юрлица, хотел в последующем ее поделить с другими совладельцами компании. Ущерб оценили в 219,5 млн руб.

В 2020 году Реналя Мязитова приговорили в шести годам колонии общего режима. Вину он не признал. Руководителя «Евроальянса» Евгения Вагнера приговорили к трем годам колонии общего режима. Летом 2023 года стало известно, что экс-глава СОФЖИ вышел на свободу.

В арбитражном суде Реналь Мязитов пытался исключить требование министерства из реестра кредиторов. В апелляционной жалобе он указывал, что суд не исследовал доказательства наличия вреда, не проанализировал и не установил размер ущерба, а сослался на приговор райсуда в рамках уголовного дела. Суд пришел к выводу, что факт ущерба в размере 59,2 млн руб. установлен вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу и указанные обстоятельства вновь доказыванию не подлежат.

В рамках дела о несостоятельности Реналя Мязитова с торгов был продан его автомобиль Nissan Tiida 2011 года выпуска. За счет вырученных денег частично были погашены требования кредитора в размере 306 тыс. руб., что составляет 0,51% от суммы требования минстроя. В определении суда сказано, что Реналь Мязитов освобожден «от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением требований министерства строительства Самарской области в размере 58,9 млн руб.

Как поясняют юристы, соответствии с положениями закона о банкротстве, по завершении процедуры банкротства физического лица списываются все непогашенные долги за исключением ряда обязательств, включая те, что сформировались в результате уголовно наказуемых действий.

«Перечень исключений внушительный, поэтому полностью «чистыми» от долгов из банкротства физлица, вопреки расхожему мнению, выходят редко. Часть долгов остается с ними и по завершении процедуры, а конкретный случай это подтверждает. Если должник будет уклоняться от погашения долга, кредитор будет вправе возбудить исполнительное производство, и тогда уже приставы будут заниматься взысканием», — говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Как отмечает юрист, по статистике кредиторам в среднем удается вернуть 5-7% реестра от заявленных требований.

Получить комментарий от Реналя Мязитова «Ъ-Волга» не удалось — его телефонные номера недоступны для звонков.

Сабрина Самедова