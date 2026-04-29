56-метровую Борисоглебскую церковь восстановят в Петербурге к 2030 году

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге (аффелирован с «Газпромом») получил разрешение на строительство (РНС) в рамках воссоздания храма благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной у пересечения с пр. Бакунина, сообщили в фонде. Завершить строительство утраченной церкви планируется к 2030 году.

Борисоглебская церковь – одна из разрушенных архитектурных доминант города

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Борисоглебская церковь – одна из разрушенных архитектурных доминант города

Борисоглебская церковь — одна из разрушенных архитектурных доминант города, которая рекомендуется к восстановлению региональным законом об охране исторических памятников №820-7. Построенная в 1882 году, она была окончательно снесена в 1975 году. Высота сооружения составляет 56,5 метра. Проектированием воссоздаваемого храма занималась «Архитектурная мастерская Мамошина», а работы проводит фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

Как рассказала «Ъ Северо-Запад» секретарь попечительского совета фонда Анна Хмелева, организация была готова приступать к работам еще в прошлом году. Задержка была связана с необходимостью принятия новых правил пользования и застройки (ПЗЗ). Выходу на стройку также предшествовала долгая работа по подготовке площадки для строительства, выносу сетей, юридическому оформлению участка.

Исторически здание располагалось на пристани, на его территории предусматривалась причальная зона. Сейчас Синопская набережная — крупная транспортная магистраль, поэтому по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия церковь было решено немного сместить.

«По сути, храм займет только 6-8% исторической территории»,— объяснила госпожа Хмелева.

Александра Тен