Более 2,5 тысячи нарушений выявили за год в здравоохранении Саратовской области

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко провел расширенную коллегию по вопросам охраны здоровья граждан. Подробности опубликовала пресс-служба ведомства.

В заседании участвовали федеральный инспектор Людмила Борисова, глава регионального СУ СКР Дмитрий Костин, зампред правительства Сергей Егоров, министр здравоохранения Владимир Дудаков, а также руководители Росздравнадзора, УФАС и медицинских учреждений. Господин Филипенко констатировал, что, несмотря на успехи в развитии отрасли, количество жалоб от граждан остается значительным.

Особое внимание уделили предоставлению лекарств льготникам. Прокуратуре стало известно о ряде случаев несвоевременной выдачи препаратов, включая жизненно необходимые. Сергей Филипенко потребовал от министерства здравоохранения усилить контроль и исключить практику отсроченного исполнения рецептов. Спикер подчеркнул, что задержки нарушают права пациентов с тяжелыми заболеваниями и требуют «не точечных исправлений, а системных управленческих решений».

Также обсудили проблему доступности медпомощи, особенно в сельских населенных пунктах. Участники коллегии отметили необходимость изменить кадровую политику и повысить транспортную доступность медучреждений. По данным надзора за 2025 год и начало 2026-го зарегистрировано более 2,5 тыс. нарушений закона. Прокуратура внесла свыше 900 представлений и направила порядка 400 исков, по материалам проверок завели административные и уголовные дела.

«По итогам заседания выработан комплекс мер, направленных на устранение выявленных недостатков и повышение эффективности работы органов и учреждений системы здравоохранения»,— говорится в релизе. Руководителям ведомств поручили пересмотреть рабочие процессы. Прокуратура контролирует ситуацию.

Дарья Васенина