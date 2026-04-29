Архангельских поставщиков медпитания будут судить по делу о хищении 66 млн рублей

В Архангельской области перед судом предстанут трое предпринимателей, которых обвиняют в мошенничестве при исполнении государственных контрактов на поставку лечебного питания в медучреждения. По версии следствия, ущерб превысил 66 млн рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве отметили, что преступления совершались с 2015 по 2020 год. Фигуранты поставляли лечебное питание в 17 больниц и клиник области. Однако исключили из рационов пациентов сухую белковую композитную смесь, предусмотренную контрактами.

Следствие установило, что более 22 млн рублей были переведены через фирмы-однодневки, остальные средства, по данным правоохранительных органов, остались на счетах обвиняемых.

Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и изготовлении поддельных платежных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Матвей Николаев