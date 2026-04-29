ООО «БЭСК Инжиниринг» продолжает строительство подстанции «Алга»

Строительство подстанции 110 кВ «Алга», расположенной на территории одноименной особой экономической зоны в Стерлитамакском и Ишимбайском районах Башкирии, близится к своему завершению. Этот стратегически важный объект, возводимый ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК, входящего в АФК «Система»), призван обеспечить надежное электроснабжение промышленных предприятий ОЭЗ «Алга».



На сегодняшний день на площадке подстанции смонтированы дугогасящие реакторы, проводится прокладка кабелей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), что позволит обеспечить высокоскоростную передачу данных и надежную систему управления. Также специалистами ООО «БЭСК Инжиниринг» выполняется пусконаладка ячеек комплектных распределительных устройств (КРУ) напряжением 10 кВ.

Кроме того, завершено возведение кабельно-воздушной линии 110 кВ «Ново-Салаватская ТЭЦ – Алга, 1,2 ц», которая соединяет теплоэлектроцентраль со строящимся центром питания. Это позволяет уже сейчас присоединять к электросетям первых потребителей ОЭЗ «Алга».

