В Самарской области остаются подтопленными 37 приусадебных участков

По состоянию на 29 апреля в Самарской области зафиксировано подтопление 37 приусадебных участков и одного участка автомобильной дороги. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из числа затронутых территорий 26 участков находятся в СНТ «Гидромеханизатор» и 11 участков — в СНТ «Вишенка» на полуострове Копылово в Комсомольском районе Тольятти.

В поселке Гранный в Новокуйбышевске вода затопила дорогу, ведущую к городскому пляжу. При этом из зоны подтопления выведены 20 участков в СНТ «Гидромеханизатор».

Андрей Сазонов