В Удмуртии задержали экс-руководителя республиканского министерства

В Удмуртии задержали бывшего руководителя одного из министерств республики по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Ущерб от его действий оценивается в 40 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установило следствие, 49-летний ижевчанин, занимая должность министра принимал решения о предоставлении субсидий на возмещение затрат инвестиционных проектов. Ущерб федеральному бюджету превысил 40 млн руб.

Задержанный помещен в следственный изолятор. За правонарушение предусмотрено наказание от трех до десяти лет лишения свободы.