Бухгалтера детсада в Астрахани подозревают в хищении 3,8 млн при начислении зарплаты

В Астрахани попала под уголовное преследование бухгалтер одного из детских садов города. Женщину подозревают в 26 преступлениях, сообщает региональный следком.

По версии следствия, бухгалтер детсада в Астрахани похитила 3,8 млн руб. за два года

Фото: Нина Шевченко

Следствие полагает, что с января 2024 года по февраль 2026-го подозреваемая присваивала вверенные ей деньги, завышая сведения о зарплате в бухгалтерских документах. Общая сумма похищенных средств на счетах фигурантки составила 3,8 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества, совершенном с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Расследование продолжается.

