В Карачаево-Черкессии построят новый курортный поселок в селе Красный Курган

На территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики планируется комплексное развитие туристско-рекреационной зоны — в селе Красный Курган будет построен новый курортный поселок. Об этом в интервью с «Ъ-Кавказ» сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Карачаевска Фото: администрация Карачаевска

«Синхронизировали действия правительства Карачаево-Черкесии, администрации Малокарачаевского района и представителей инвестора по подготовке к реализации инвестпроекта, который мы оцениваем как приоритетный с точки зрения комплексного развития Малокарачаевского района и республики в целом»,— заявил господин Темрезов, не раскрывая сроки реализации строительства и предполагаемый объем инвестиций.

По его словам, на сегодняшний день в сфере туризма одним из наиболее значимых для региона инвестпроектов является строительство круглогодичного горного и бальнеологического курортного отеля «Аманауз». Предполагается, что отель будет на 454 номера, с зоной питания, фитнес-залом, спа-комплексом с термальными зонами, крытым и открытым подогреваемым бассейнами, детским клубом, горнолыжным прокатом. Инициатор проекта — ООО «Специализированный застройщик "Домбай-Курорт"». Сроки реализации — 2025–2028 годы, общий объем инвестиций — 9,9 млрд руб., из которых на 1 января 2026 года уже освоено 759,3 млн руб. Предполагается создание 290 новых рабочих мест.

Отметим, что новый отель строится на месте недостроенной гостиницы «Аманауз», возведенной в 1985 году. Название объект получил от горной реки и ущелья Аманауз, расположенных неподалеку. Проект должен был стать главным символом курорта, но строительство остановилось за несколько месяцев до сдачи. С тех пор «Аманауз» стал культовым арт-объектом и частью исторического наследия региона. Предполагается, что при реконструкции сохранят концепт «органической архитектуры», созданный архитекторами Евсеем Перченковым и Германом Костомаровым.

Также одним из наиболее масштабных для Карачаево-Черкесии проектов, по словам Рашида Темрезова, является строительство нового аэропортового комплекса «Архыз». «Воздушная гавань предполагает уже в 2030 году годовой объем перевозок пассажиров на внутренних направлениях в объеме почти 1,4 млн чел. Ежегодный объем налоговых отчислений от деятельности аэропорта составит порядка 300 млн руб.»,— сообщил глава республики.

Инициатор проекта — ООО «Архызаэроинвест» (АО «УК "Аэропорты регионов"»). Завершение реализации проекта, по словам Рашида Темрезова, намечено на 2029 год, а общий объем инвестиций — 34,5 млрд руб. Планируется создание 550 новых постоянных рабочих мест, 1,5 тыс. рабочих мест будет создано на период строительства.

«Обеспечение Карачаево-Черкесии авиасообщением станет одним из ключевых факторов роста туристического потока в регионе. Планируем, что благодаря открытию аэропорта уже к 2030 году мы сможем достичь турпотока 4 млн человек в год»,— резюмировал глава КЧР.

Михеенко Дмитрий