Жителя Челябинской области будут судить за мошенничество при изготовлении мебели

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя региона. Его обвиняют в мошенничестве — хищении 8,8 млн руб. у граждан под видом изготовления мебели (ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

По версии следствия, в марте-декабре 2024 года житель региона от имени стороннего индивидуального предпринимателя заключал договоры на изготовление корпусной мебели. Он брал деньги с людей за индивидуальные заказы, но обязательства выполнял лишь частично либо вовсе их игнорировал. Если клиент жаловался, гражданин делал вид, что собирается вернуть предоплату или изготовить мебель позже. От действий южноуральца пострадали 47 жителей региона. Общий ущерб составил 8,8 млн руб.

Задержали южноуральца оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество фигуранта наложен арест на сумму почти 19 млн руб. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска