Чистая прибыль Mercedes-Benz упала на 17,2%

Компания Mercedes-Benz опубликовала результаты деятельности за первый квартал текущего года. Она сообщила о падении чистой прибыли на 17,2%, до €1,4 млрд. Упали и другие ключевые показатели: операционная прибыль — на 16,8%, до €1,9 млрд, выручка — на 4,9%, до €31,6 млрд, рентабельность — с 7,3% до 4,1%.

Фото: Maxim Shemetov / File Photo / Reuters

Аналитики, опрошенные ранее Reuters, ожидали, что падение прибыли Mercedes-Benz в квартале будет больше — на 29% в годовом выражении.

Ситуация Mercedes-Benz сходна с той, в которой находятся и другие европейские производители автомобилей, включая Volkswagen и BMW. Главные негативные факторы — снижение продаж на рынке Китая, усиление конкуренции со стороны китайских производителей, рост издержек. Так, на китайском рынке, самом крупном для Mercedes-Benz, продажи компании в первом квартале упали на 18,8%. Снижение продаж в Северной Америке составило 1,4%, а в Европе продажи выросли всего на 0,7%.

Акции Mercedes-Benz реагировали на отчетность снижением на 0,9%.

Алена Миклашевская