Водитель из Тольятти осужден на 4 года за смертельную аварию под Саратовом

К 4 годам колонии-поселения приговорили жителя Тольятти, который устроил смертельное ДТП в Гагаринском районе Саратовской области. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщили в саратовской прокуратуре.

Четыре года колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими в Саратовской области

Фото: Астраханская Госавтоинспекция

Фото: Астраханская Госавтоинспекция

По данным суда, 23 августа 2025 года водитель автомобиля Lada Vesta ехал по дороге Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград и вблизи развилки на Базарный Карабулак столкнулся с авто такой же модели на полосе встречного движения. Водитель и пассажир последнего погибли. Пассажир, находившийся в машине виновника аварии, получил тяжкий вред здоровью.

Всего с места ДТП госпитализировали семь человек.

Марина Окорокова